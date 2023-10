Les Flammes du destin

Avec ce nouveau tome des Disney Villains, plongez dans les Enfers et explorez comment Hadès est passé du statut de dieu à celui de méchant. Le mythe est connu depuis des siècles : les frères Zeus, Poséidon et Hadès ont mené une longue guerre contre leur père Cronos et ses Titans. Après leur grande victoire, Zeus a divisé le monde en trois et Hadès est devenu le dieu des Enfers. Alors qu'il tente de tirer le meilleur parti de ce rôle qu'il n'a jamais voulu et de cette vie solitaire, l'éternité s'avère finalement très longue. Et la partie de l'histoire que personne ne raconte, c'est que lorsque votre famille vous traite comme un méchant, il est bien trop facile d'en devenir un. Des années de mise à l'écart de la part de sa famille atteignent leur paroxysme lorsque trois sorcières parfaitement vivantes se retrouvent au pays des morts. Tourmenté et solitaire, Hadès se lie d'amitié avec les Etranges Soeurs et conclut un marché qui changera le cours de son destin. Mais quand on est un dieu, faire un marché peut potentiellement réécrire bien d'autres histoires que la sienne...