Dis-moi pourquoi les chats...

Génétique, comportement, paranormal et histoire : tous les mystères des chats enfin révélés Pourquoi les chats sont-ils les compagnons préférés des médiums ? Pourquoi adorent-ils s'étaler sur les claviers d'ordinateur ? Pourquoi étaient-ils emmurés vivants dans les maisons du Moyen-Age ? Pourquoi les chats roux sont-ils presque toujours des mâles ? Qu'ils soient de campagne, de gouttière ou de salon, d'hier ou d'aujourd'hui, les chats demeurent pour leurs amis humains la plus énigmatique des petites merveilles animales. Reste à savoir qui de leur Histoire ou de leur génétique explique le plus de mystères ? Qui de leurs ronrons ou de leur désinvolture éveille le plus notre curiosité ? Pour y répondre, ce livre ne se contente pas de visiter un monde fait de tendresse et d'improbables. A destination des ailurophiles actuels ou à venir, il révèle sous forme de questions/réponses les secrets de fabrication de la plus légendaire des espèces félines.