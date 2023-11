Mortelle Adèle : Mortelle Adèle et les reliques du Chat-lune. La grande aventure

La nouvelle grande aventure de Mortelle Adèle ! Connais-tu le CHATLUNE ? Cette divinité aux dons incroyables a la capacité de conférer de puissants pouvoirs aux félins qui se présentent à elle. Mais pour avoir cette chance, il faut d'abord réunir les trois légendaires reliques que le CHATLUNE a caché aux quatre coins du monde... Et ça tombe bien ! Car Mortelle Adèle est prête à relever le défi, l'occasion rêvée de réussir à enfin transformer Ajax ! Alors qu'un étrange ennemi se lance lui aussi à la recherche des reliques, Mortelle Adèle, aidée par Charlie et Magnus, va devoir redoubler d'ingéniosité pour venir à bout des énigmes et des obstacles qui la séparent de l'apparition du chatlune ! Alors accroche ta ceinture et lance-toi avec elle dans ce tour du monde périlleux et plein de rebondissements qui te conduira aux confins de la Bizarrerie !