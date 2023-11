50 clés pour aider un enfant à mémoriser

Dès l'entrée en CP, la question des leçons et des capacités de son enfant à mémoriser est essentielle pour un parent. Car pour qu'un enfant apprenne facilement et consolide ses différents apprentissages, il faut qu'il soit capable de bien mémoriser. Cet ouvrage conçu par une enseignante propose 50 clés pour découvrir le fonctionnement de la mémoire et accompagner son enfant au mieux lors de ses différents apprentissages. Il apprend par exemple à illustrer les leçons et développer sa mémoire visuelle : une information comprise est plus facilement mémorisée puisqu'elle est explicable avec ses propres mots. Mais pour comprendre une information, il faut être capable de l'illustrer, que ce soit avec des phrases exemples, des pictos ou des schémas.