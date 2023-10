La vie spectrale. Penser l'ère du métavers et des IA génératives

En à peine 18 mois, deux événements ont changé la face du monde : octobre 2021, Mark Zuckerberg annonce l'entrée de l'humanité dans le métavers ; fin 2022, le robot conversationnel, ChatGPT, système d'intelligence artificielle capable de rédiger des textes à notre place et appelé à se perfectionner, est mis en ligne. Si Internet nous a fait basculer dans une autre société, les champions de l'industrie du numérique nous promettent maintenant de vivre dans une nouvelle dimension. Mais laquelle ? Quand ? Quels en sont les raisons d'être ? Et l'horizon qui se profile ? Philosophe majeur, Eric Sadin répond en retraçant les évolutions technologiques, économiques et sociétales qui ont menés à la pixellisation croissante de nos existences et à ses conséquences. De l'apparition d'internet à l'introduction des smartphones dans notre quotidien, une première rupture a eu lieu. Mais la systématisation de leur usage a amorcé un autre mouvement, que la généralisation du télétravail aura renforcé. En déléguant un nombre exponentiel de nos activités et de nos prises de décision (le choix de l'itinéraire à emprunter, celui des articles que nous lisons, des amis que nous aurons) et en menant nos vies en ligne (travail, enseignement, médecine, achats, loisirs et interactions se font derrière nos écrans), nous nous sommes coupés de nos corps comme de nos facultés. Et ce au profit d'une industrie qui, par des systèmes omniscients, rythment et inclinent nos destinées. Les conséquences civilisationnelles et politiques sont innombrables : repliés sur nous-mêmes, coupés des autres et de leurs corps, nous ne vivons plus ensemble, dans le monde sensible. Un nouveau seuil a été franchi avec l'apparition de ChatGPT dont le rôle n'est plus de gérer nos tâches mais de créer en apprenant à se servir de nos facultés fondamentales : le propre de l'humain, le logos, est en passe d'être délégué à des machines. Bientôt, c'est la voix de ces robots qui nous guidera dans nos cavernes de pixels, à chaque étape de nos vies vouées à être sans trêve analysées, marchandisées, désincarnées. Face à cette rupture sans précédent, une philosophie s'impose pour comprendre et agir, la voici. La vie spectrale est autant une phénoménologie contemporaine que la pensée du monde qui vient. Un essai magistral et capital.