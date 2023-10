Corto Maltese : La Reine de Babylone. Edition de luxe

Automne 2002. Alors qu'une nouvelle guerre se prépare en Irak, à Venise, les trafiquants font la fête. Corto est là aux côtés de Semira et de sa clique de Bosniaques, pour jouer les pirates... Mais quand l'amour, l'honneur et la fortune s'entrechoquent, fatalement, le malheur éclate... De l'Adriatique au Golfe Persique et, des Balkans à Babylone, entre chiens et loups, Corto va devoir, une nouvelle fois, tracer sa route, aimer, se battre et découvrir que l'aventure est une malédiction qui empêche de ne jamais rentrer au port...