Intérieurs sacrés

Alors que de plus en plus d'éléments issus de lieux sacrés sont mis en scène dans nos intérieurs, ce livre présente des décors qui jouent des références spirituelles. Maison ou hôtel installés dans d'anciennes églises, pique cierges, crucifix... dans des atmosphères baroques, zen, cocooning ou colorés, ces éléments nous inspirent pour ce qu'ils véhiculent et pour ce qu'ils sont avant tout : de magnifiques objets avec un supplément d'âme. Ce livre se décline par type de décorations : - Architectural - Monacal - Campagne - Contemporain - Bohème