La première biographie illustrée d'Ella Maillart. Navigatrice, championne de ski et grande exploratrice du XXe siècle (du Caucase à l'Afghanistan) : une femme libre et indépendante ! Sa jeunesse sportive annonce l'exploratrice affranchie qu'elle deviendra : à moins de trente ans, Ella Maillart (1903-1997) a créé un club de hockey sur gazon, représenté la Suisse aux Jeux Olympiques de Paris, catégorie voile, navigué en Méditerranée avec quatre amies et participé aux premiers championnats du monde de ski alpin. Puis, fuyant une Europe meurtrie par la Grande Guerre, la jeune autodidacte fait ses humanités sur la route, choisit la voie de l'Asie, épouse le mode d'existence des nomades qui la fascinent et s'intéresse de près aux philosophies orientales. " J'ai des yeux qui aiment voir " : sa vie durant, l'aventurière a nourri un rapport documentaire au réel. Reporter de terrain, son regard de photographe s'est posé sur les populations locales avec un souci ethnographique. Elle a capturé avec talent et sensibilité un monde en train de basculer et de disparaître pour mieux en témoigner. Cette biographie de sa vie d'aventure est en grande partie illustrée par ses propres photographies, dont de nombreux inédits, grâce aux fonds de Photo Elysée (Lausanne) et de la bibliothèque de Genève.