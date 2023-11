Les enquêtes de l'inspecteur Higgins Tome 55 : Le Noël de l'assassin. Edition collector

Mondialement connu pour ses romans sur l'Egypte ancienne, Christian JACQ nous invite à découvrir les passionnantes investigations d'un inspecteur de Scotland Yard hors du commun. Noël à Oxford, sous la neige. L'université est presque déserte. Dans le logement qu'occupent deux étudiants... . le cadavre d'un haut dignitaire de la célèbre institution, chargé de veiller sur le bon comportement des étudiants. Ancien élève, Higgins connaissait et estimait le défunt. Chargé de l'enquête, il lui faut identifier au plus vite l'assassin afin d'éviter un scandale qui éclabousserait l'université. Les deux étudiants sont les principaux suspects. Complices ou ennemis ? L'affaire s'avère vite plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi une austère professeure de latin, menant une double vie, avait-elle une relation trouble avec la victime ? Que penser de cette jeune sportive, peu douée pour les études, mais liée à plusieurs suspects ? Un crime en deux temps, une tête pensante et un bras armé : Higgins va passer un drôle de Noël...