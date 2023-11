Mes petites prières féériques

31 prières féériques + un mantra sur chaque carte pour élever ses vibrations et exprimer sa gratitude à l'Univers ! Les fées favorisent la reliance entre la Terre et le Ciel, et stimulent votre intuition. Grâce à ces 31 prières spirituelles, vous découvrirez la couleur et la tonalité de votre journée et recevrez une guidance inspirante. Chaque prière de gratitude, accompagnée d'un mantra, vous aidera à vous connecter avec le monde féérique afin de bénéficier de ses hautes vibrations.