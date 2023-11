La Franche-Comté d'antan - Nouvelle édition

Près de 400 cartes postales anciennes de La Franche-Comté à la Belle Epoque. Regroupant près de 400 cartes postales anciennes, La Franche-Comté d'antan invite le lecteur à redécouvrir la région franc-comtoise il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage est composé de sept parties thématiques : Les fruits de la terre ; Des grandes industries à l'artisanat ; L'éclosion des transports ; Aux frontières ; Les grandes cités ; La vie quotidienne ; Loisirs, divertissements et naissance du tourisme. L'iconographie est issue des plus grandes collections privées de cartes postales anciennes rassemblées par le Club cartophile de Montbéliard.