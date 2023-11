A la recherche d'une enfant ; Un protecteur pour Grace

A la recherche d'une enfant, Cindi Myers Série "Missions en montagne" - Tome 2/4 Un seul devoir : rechercher et secourir les victimes... Alors que le festival d'hiver se déroule à Eagle Mountain, une fillette est enlevée. Sans deviner le drame qui se déroule sous ses yeux, Sheri Stevens, qui fait partie des sauveteurs de la ville, est témoin du kidnapping. C'est donc avec elle qu'Erik Lester, le policier chargé de l'affaire, va se lancer à la recherche de l'enfant. Une mission des plus délicates pour Sheri car Erik n'est autre que son ex-mari... Un protecteur pour Grace, Juno Rushdan Pour donner un nouveau sens à sa vie, Grace a quitté la Californie et s'est installée dans le Wyoming où elle gère un restaurant. Un soir, alors qu'elle vient de fermer son établissement, elle assiste, impuissante, au meurtre d'une jeune femme. Au poste de police où elle témoigne, elle rencontre Holden Powell, le séduisant assistant du shérif qui, conscient de la menace qui pèse sur Grace, lui offre aussitôt aide et protection...