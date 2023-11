Un contrat inattendu ; Liaison dans un chalet

Série "? Liaisons à Devil's Bluff ? " - Tomes 1 & 2 / 2 La vie de deux frères élus célibataires les plus sexy du Texas va être bouleversée à tout jamais... Un contrat inattendu, Stacey Kennedy La journaliste Adeline Harlow est déterminée : rien ne l'empêchera d'obtenir une interview avec Colter Ward, élu célibataire le plus sexy du Texas, afin de décrocher une promotion. En retour, le rancher lui fait une proposition inattendue : jouer le rôle de sa petite amie pour que la gent féminine le laisse tranquille. Adeline accepte, tout en essayant d'ignorer les frissons de désir qui la parcourent dès qu'elle voit Colter... Liaison dans un chalet, Stacey Kennedy Nora se rend dans le chalet de Beau afin de l'aider à se débarrasser des journalistes qui le pourchassent depuis qu'il a été élu célibataire le plus sexy du Texas avec son frère. Pour y parvenir, elle compte découvrir leurs secrets les plus compromettants. Quand une tempête éclate, les voilà coincés tous les deux... avec un seul lit ? ! Qu'à cela ne tienne, Nora a très envie d'une liaison avec le beau rancher. Mais la passion qu'elle découvre dans ses bras ne lui donne aucune envie de le quitter...