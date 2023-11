Les années Nadal

Tout sur l'incroyable carrière de Fafael Nadal au sommet du tennis mondial pendant près de vingt ans. Avec Federer et Djokovic, Rafael Nadal a régné sur le tennis durant presque vingt années avec, pour l'Espagnol, la main mise absolue sur Roland-Garros. Meilleur joueur sur terre battue de l'histoire avec 14 titres Porte d'Auteuil (vainqueur également 11 fois à Monte-Carlo), Nadal incarne une époque, les années 2000, où il a écrit les pages majeures du jeu. Champion olympique en 2008 et 5 fois vainqueur de la Coupe Davis avec l'Espagne, il est aussi le seul joueur de l'histoire à avoir gagné au moins un titre du Grand Chelem chaque année pendant dix saisons consécutives (2005-2014). Ce beau livre, superbement illustré par les photos du quotidien L'Equipe, retrace toute cette époque mais raconte aussi les premiers pas de Rafa depuis les Petits As à Tarbes, en 1999, où il s'était frotté, à 12 ans, à Tsonga, Gasquet, Berdych et Almagro. La meilleure façon de garder en mémoire ces années Nadal qui marqueront à jamais l'histoire du tennis à l'heure où le gaucher de Majorque, après une années blanche en 2023, a annoncé que 2024 serait la dernière saison de sa carrière.