Dévoilement du Messie

Qui est ce Messie dont la Torah voile et révèle l'existence et dont les Juifs attendent ardemment la venue ? C'est la question à laquelle Pierre-Henry Salfati s'attache à répondre en faisant entrer dans l'espace, avec le troisième Temple, et dans le temps, avec le huitième jour, une figure qui semble réconcilier le temps et l'éternité. Des sources du judaïsme à la perspective des temps derniers, il nous est donné de découvrir ici la généalogie et la postérité de ce Messie, bien au-delà de ce que nous croyons savoir de lui. Cette réflexion nous entraîne évidemment en Israël, mais également, d'une façon plus surprenante, en France, terre d'élection et de dévoilement pour ce Messie à la fois imminent et improbable, familier et inconnu, initial et terminal, que le génie du judaïsme pressent depuis des millénaires. Ancien élève de Yeshivot (universités talmudiques), Pierre-Henry Salfati enseigne la pensée juive. Il est l'auteur entre autres de Talmud, enquête dans un monde très secret (Albin Michel, 2015) et La fabuleuse histoire du juif errant (Albin Michel, 2021). Il a également réalisé de nombreux documentaires dont Jérusalem-Athènes, Golem-Golems, Martin Buber, itinéraire d'un humaniste.