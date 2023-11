Chronique du déclin français

"Le déclin français est un phénomène assurément complexe, fruit d'un individualisme forcené et de la faillite des élites, de toutes nos élites et on ne pourra pas continuer longtemps à vivre ainsi, dans le précaire et le provisoire. Une chose, une chose seulement, devrait nous rassurer : la France est cet étrange pays qui ne choisit le renouveau qu'après avoir touché le fond et vécu le désastre dans toute son ampleur. De ce point de vue, les plus grands espoirs sont permis ! " Jacques Julliard Observateur profond et lucide de notre temps, grande figure de la gauche respectée par la droite, Jacques Julliard nous livre dans ce dernier ouvrage son regard sur la France et le monde, dressant au fil de ses chroniques le portrait d'un pays qui peine à se réinventer, entre désordre et désir de sursaut. Historien, professeur à Paris VIII et essayiste, Jacques Julliard, décédé en septembre 2023, a été éditorialiste au Nouvel Observateur de 1978 à 2010, puis chroniqueur à Marianne et au Figaro à partir de 2017. Proche toute sa vie de la CFDT dont il était "l'intellectuel référent" , il est l'auteur d'une oeuvre historique et politique reconnue, constituée d'une trentaine d'ouvrages.