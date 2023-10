La nuit était à présent tombée, et Josie devait reconnaître que l'atmosphère du lieu était plutôt festive sous les lueurs des échoppes, avec l'odeur des marrons, des épices et de la barbe à papa qui les enveloppait, et les rires des gens qui déambulaient devant les bars de fortune. L'agréable torpeur qui la gagnait y était peut-être pour quelque chose, mais, à cet instant, Josie pouvait comprendre ce qui plaisait aux gens là-dedans. Josie Morgan appréhende le mois de décembre. C'est un rappel de la vie qu'elle a perdue. Elle éteint la radio quand celle-ci diffuse des airs de Noël. Elle a toujours envie d'arracher la guirlande que sa colocataire persiste à accrocher. Et elle poste chaque année une lettre qui ne sera jamais lue. Max Carter ne s'attendait pas à être coincé à Londres à quelques jours de Noël. Ni à trouver si dur de quitter une femme qu'il connaît à peine. Cela dit, il ne s'attendait pas non plus à tomber amoureux. Leur rencontre accidentelle va profondément changer leurs vies. Et leur histoire ne fait que commencer... De Londres à Manhattan, d'Edimbourg à la campagne anglaise, un merveilleux voyage romantique impossible à oublier. "Une histoire vraiment inoubliable et déchirante". USA Today "La Lettre de Noël débute comme une romance de Noël rêvée, mais gagne ensuite en profondeur pour ces deux personnages qui ont tant d'amour à donner. Une histoire poignante et déchirante, positive, qui vous enveloppera comme un câlin, quelle que soit la saison. Gardez des mouchoirs à portée de main". Josie Silver