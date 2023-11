Saint Jean à l'heure des dialogues judéo-chrétien, oecuménique, interreligieux

L'avenir du christianisme tient, pour une part, à sa capacité de dialogue avec d'autres communautés religieuses. Or, malgré les apparences, l'évangile de Jean s'avère particulièrement apte à soutenir de telles rencontres. Encore faut-il dépasser les préjugés et réapprendre à le lire. L'évangile selon saint Jean est souvent accusé d'antijudaïsme, sans doute en raison de l'expression " les Juifs " qui est souvent employée dans le récit douloureux et complexe de la Passion. De la même manière, on l'accuse d'être un évangile peu oecuménique et trop recentré sur la communauté johannique - malgré la prière insistante pour l'Unité au chapitre 17. Enfin, dans le contexte présent, attaché au dialogue interreligieux, le quatrième évangile paraît s'attacher exclusivement à la foi en Christ, au détriment d'autres expressions religieuses. Il n'en est rien, pourtant. De tels jugements ne résistent pas à un examen rigoureux du texte johannique. Il fallait la science et la précision d'Yves-Marie Blanchard pour nous montrer, à partir du texte original grec, comment on peut dépasser ces préjugés. Vu l'importance des dialogues d'aujourd'hui - judéo-chrétien, oecuménique, interreligieux -, il s'avère essentiel de relire attentivement l'évangile selon Jean, afin d'en manifester la pertinence au regard de ces enjeux. Il y va de la crédibilité et de la cohérence théologique de ces trois démarches autant indispensables que complémentaires.