Les ravages du genre. Femmes et hommes ne sont plus des identités

Le mouvement transgenre connaît une progression fulgurante. Mais sait-on exactement ce qu'il est ? De son origine, on sait peu de choses et peu de gens interrogent son succès. Etre homme, être femme s'efface et l'identité de genre s'impose. Qui en sont les promoteurs et les acteurs ? Quels en sont les ressorts et les risques ?