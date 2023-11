Pallas Tome 2 : Sur les flancs de l'Ida

Athéna a échoué. Sa tentative pour récupérer le Palladion et retrouver enfin Pallas s'est terminée dans un bain de sang. Troie, quant à elle, a été saccagée par Héraclès et son armée. Mais la déesse, loin d'être découragée, a tiré de précieuses leçons de cet échec. Aidé par le Titan Prométhée, elle conçoit un nouveau plan. Un plan d'une envergure glaçante qui entrera à jamais dans l'histoire des hommes et des Dieux. Machinations, manipulations, traîtrises et meurtres, ce second tome de Pallas pourrait totalement être qualifié de Game of Thrones mythologique et donner des leçons aux plus grands romans d'espionnage. Athéna n'est pas la déesse de la stratégie pour rien !