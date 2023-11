Cent ans après sa mort, le guide de la Révolution russe déchaîne encore les passions. Sans céder à l'idéalisation ou à la diabolisation, l'historien Alexandre Sumpf brosse le portrait d'un homme habité, depuis sa jeunesse militante jusqu'à son arrivée au pouvoir en 1917, en passant par ses années d'exil. S'appuyant sur les approches historiques les plus contemporaines (histoire sociale, histoire connectée) et s'intéressant aussi bien aux origines de la violence politique de Lénine qu'à ses relations avec ses lieutenants, l'historien Alexandre Sumpf nous plonge dans une Russie méconnue, celle de la fin du tsarisme. Emblématique de l'engagement de l'intelligentsia contre l'autocratie, Lénine a "russisé" le marxisme et fait converger révolte populaire et théorie politique. Chef de parti intransigeant, habile manoeuvrier, il ne reculera devant rien pour propager le feu de la révolution à toute l'Europe. Son décès précoce, en 1924, et la momification de sa pensée le transformeront en pur symbole. Dans un texte très vivant, l'auteur retrace l'itinéraire d'une des grandes icônes du XX ? siècle. Aujourd'hui, nul ne sait plus au juste qui était Lénine - mais en Ukraine, on s'acharne depuis 2014 à faire tomber ses statues, et dans les territoires occupés, les envahisseurs russes s'empressent de les rétablir.