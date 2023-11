Una Storia. Destins croisés d'une grande famille italienne au XIXème

Destins croisés d'une grande famille italienne au XIXème siècle. Lily se doute bien qu'elle est le dernier maillon d'une chaîne torturée et complexe. Mais qui l'aidera à résoudre l'énigme de sa propre existence ? Peut-être ce grand-père bienveillant, dépositaire de tant de lourds secrets... Il faut dire que dans cette Italie morcelée où l'Eglise est omnipotente, les passions larvées semblent décuplées sous le poids des conventions. La famille de Lily n'y échappe pas : que de personnages fantasques ! Que d'intrigues sordides ! Et pourquoi ce rapport étrange avec l'Afrique ? Elle tâtonne, Lily, elle louvoie entre aveux pathétiques et non-dits coupables. Jusqu'à découvrir le mystère de sa propre marginalité. Une quête enivrante et parfois douloureuse : une vraie destinée.