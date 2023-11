C'est l'histoire de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants venus d'Iran, du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan, d'Erythrée, ou encore de Somalie, traversant les pays, les mers, les guerres, les révolutions, affrontant l'intolérance, la dictature et le danger. C'est l'histoire de migrants, de réfugiés, de demandeurs de protection internationale. Mais leur histoire ne s'arrête pas après avoir atteint leur "terre d'accueil" , la Belgique. Leur espoir d'être intégrés à la société, d'avoir une vie meilleure, un travail et un logement sûr, doit encore combattre une triste réalité : leur présence reste indésirable aux yeux de la politique migratoire belge et le parcours pour être reconnu est un combat plus que traumatisant. En 2022, plus de 30 000 migrants demandent l'asile à la Belgique. En octobre de cette même année, les ASBL estiment à 4 000 le nombre de demandeurs d'asile dormant dans la rue, dont des enfants. Pour ce non-respect du droit à l'accueil, l'Etat belge a été condamné plus de 4 500 fois, mais aujourd'hui aucune astreinte n'a encore été payée. Dans cet ouvrage engagé, juste et nécessaire, Marine Botilde sensibilise les lecteurs au drame de l'immigration : ce n'est pas un choix pour tous ces hommes et ces femmes de quitter leur pays, c'est une question de survie.