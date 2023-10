Sais-tu comment fonctionnent les yeux et les lunettes qui les ornent souvent ? Pourquoi porte-t-on des lunettes ? Depuis quand existent-elles ? Sont-elles toutes pareilles ? ??Sais-tu qu'il y a 2000 ans, l'empereur Néron utilisait une pierre verte comme lunettes de soleil pour observer les gladiateurs dans l'arène ? Et que les premières lunettes médicales ont été inventées au 13e siècle ? De l'anatomie de l'oeil aux différents problèmes de vision et à leurs solutions, en passant par les formes de lunettes des célébrités, la vue étonnante qu'ont certains animaux et les lunettes du futur, Mes lunettes super chouettes dit tout sur un accessoire devenu essentiel pour les humains. Avec son ton ludique, un texte et des illustrations riches en informations, sa BD amusante et ses jeux, ce documentaire rendra les enfants fiers de porter des lunettes. Accessible dès 6-8 ans