L'Hiver sera rude

L'auteur rassemble ici les sujets dont il avait prédit une croissante et brûlante actualité : tribunaux en déshérence, inflation, monde médical en souffrance... Il démontre avec une ironie souvent mordante combien les discours sont en inadéquation avec les attentes des citoyens. Il décrypte enfin les excès de nos sociétés et met en regard des solutions basées sur une saine et fine analyse de la situation.