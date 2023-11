Fevrier 62.. La chance ne passe pas deux fois, Une enquête de Thelma Vermont

Amanda a disparu ! Etudiante dans un établissement new-yorkais, elle n'est autre que la fille naturelle d'un agent du FBI. Une enquête classique en apparence mais qui va connaître des développements inattendus que la détective privée, Thelma Vermont est bien loin de soupçonner. Ce roman noir, qui flirte avec le monde de l'espionnage, est aussi un roman de société qui met en scène l'Amérique de Kennedy. On y croise une galerie de personnages et leurs petits secrets, sans oublier ce tueur de jeunes femmes blondes qui rôde dans la ville. Et si Amanda était l'une de ses victimes ?