Nos maux sont notre histoire. Le décodage biologique m'a révélé ma vie, il peut vous révéler la vôtre !

" J'ai créé le Décodage Biologique. Si vous aviez eu ma vie, mon passé, mes expériences, mes parents, c'est vous qui l'auriez créé... L'être humain que je suis, avec l'état de conscience d'aujourd'hui, ses activités, ses croyances et ses comportements, est conséquent, déterminé par tous ses événements passés. Qui sommes-nous sans l'histoire ? Personne. Rien. L'histoire détermine et prédétermine le sens que nous avons de nous-mêmes. " Lors de ses études en école d'infirmier, Christian Flèche, guidé par une intuition, prend le temps de connaître véritablement ses patients et s'attarde sur leur histoire émotionnelle pour comprendre les origines de leurs maux. Et si nos maladies étaient les solutions créées par notre corps pour contenir les blessures, les blocages et les stress de notre passé ? A l'époque, il est jugé trop peu efficace et renvoyé. Quinze années plus tard, il crée le Décodage Biologique, désormais diffusé dans 24 pays, qui a aidé des milliers de personnes à se transformer et à guérir. Dans cet ouvrage, Christian Flèche nous raconte comment cette intuition a bouleversé sa vie et vous encourage, vous aussi, à rechercher au plus profond de vous-même les clés de votre guérison. " LE DECODAGE BIOLOGIQUE, C'EST LA POESIE DE LA MEDECINE. "