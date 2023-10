Henri IV à la conquête de Paris. Octobre 1589-août 1590. De Bagneux à Montmartre

C'est par les armes que le roi le plus populaire de l'Histoire de France a dû conquérir la couronne d'un pays ravagé par les guerres de Religion. Centré sur cette période, cet ouvrage se propose de clarifier confusions, erreurs et fausses légendes. ?Il retrace les développements de cette période pendant laquelle, à la suite de l'assassinat de Henri III, Henri IV revint par deux fois, en 1589 et 1590, assiéger Paris, alors aux mains de la Ligue rebelle soutenue par l'Espagne. Histoire nationale et aventure locale, la matière de ce livre nous plonge dans une période déchirée, dans toute la complexité des événements, jusque dans leur contexte provincial et même villageois.? Depuis Arques, en Normandie, où Henri IV remporte sa première grande victoire, ces évènements s'inscrivent surtout dans le cadre de l'Ile-de-France, Paris, ses faubourgs, sa campagne environnante, rappelant que de lointaine mémoire, l'Histoire de la France et le destin de la capitale sont indissociablement liés.