Le soleil suivant, tome 3. Le pas de nos pères. Le pas de nos pères

Décembre 1713. Alors qu'un hiver doux semble épargner la France d'une nouvelle disette, le chirurgien Azlan de Cornelli poursuit sa quête du Codex Quanum, le mystérieux traité médical écrit cinq cents ans plus tôt par Ibn al-Nâsim. Avec l'aide de Sarah Koppio, jeune Vénitienne du ghetto, et Henri de Revier, magistrat Lorrain et précurseur des enquêteurs modernes, il investit le coeur de Paris. La devise de Louis XIV, "A nul autre pareil" , surgit dans leurs recherches sous la forme d'un fermoir argenté retrouvé après un vol dans une librairie du Palais-Royal. Il les entraîne dans les strates concentriques du pouvoir, du Lieutenant général de la police aux gardes du corps du roi, sur les traces d'un ouvrage qui va rouvrir des secrets que tous auraient préféré garder enfouis. Et si la seule question était : quel prix personnel est-on prêt à payer pour le bien de l'humanité ? Après Les Filles du choeur et La Belle de Haarlem, Le Pas de nos pères clôt la trilogie du Soleil suivant. Dix ans après l'épopée du Soleil sous la soie, Azlan de Cornelli nous emporte dans sa quête à travers l'Europe des arts, des sciences et de la chirurgie.