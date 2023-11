Ordell Robbie et Louis Gara, tous deux incarcérés pour vol de voitures en bande organisée, se sont rencontrés en taule et ont décidé de faire équipe. Libérés, les voilà décidés à monter un gros coup. Un plan simple mais efficace germe dans leur esprit : enlever l'épouse d'un riche entrepreneur de Detroit et demander une rançon. Un seul défaut à ce projet : le mari est plus que ravi et ne veut surtout pas récupérer sa femme ! Comme le dit le "New York Times," Elmore Leonard éblouit par sa capacité renouvelée à parsemer ses intrigues de rebondissements et de tournants imprévus. Du grand art.