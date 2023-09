The Gentlemen Whisky Bar

20 recettes de whisky-cocktails à siroter comme un vrai gentleman ! Offrez-vous un moment entre gentlemen : installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et sirotez de délicieux whisky-cocktails on the rocks dans vos verres lounge. Dans ce coffret : - 2 verres à whisky en verre - 6 pierres à whisky - 1 livret de 20 recettes de whisky-cocktails