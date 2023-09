L'Oracle des thérapies magiques. 44 cartes et rituels pour illuminer l'âme et le corps

Cet oracle s'appuie sur différentes pratiques magiques, qu'elles soient énergétiques ou physiques, afin d'apporter soin, lumière et harmonie. Chaque carte présente une illustration vibratoire et renvoie à un message et à un rituel (incantation, respiration, yoga, mantra, méditation...). Mêlant des enseignements chamaniques, yogiques, magico-ésotériques ou encore psychocorporels, les rituels complètent le message des cartes et participent à l'accomplissement du processus de thérapie magique qui est alors total et vous permet d'avancer vers votre épanouissement personnel.