Disparition

Quel est ce lourd secret porté par Michel, brillant officier de marine, qui va le conduire à briser sa carrière, et abandonner brusquement sa famille ? Lorsque son ami Guillaume répond à l'appel à l'aide d'Isabelle pour retrouver Michel, il se retrouve plongé dix-sept ans en arrière, dans les lieux et les émois de leur adolescence. Accompagné de Pierre, ancien officier des Affaires algériennes, et de Boualem, un vieux combattant, Guillaume découvre le sombre drame des harkis et des Moghaznis abandonnés en 1962. Une aventure humaine inattendue se déploie, empreinte de passion et de bouleversements. Comme des braises surgies de cendres encore tièdes, réapparaissent et se réveillent des sentimemts oubliés. La fidélité, une amitié indéfectible, restent le filigrane d' une histoire énigmatique, qui nous entraîne dans un récit de ce temps aussi captivant qu'inoubliable.