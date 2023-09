L'âme chez Origène et Augustin. Volume 1, Etude ontologique

Ce travail s'attache à préciser la place et l'importance de la notion d' "âme humaine" dans la pensée d'Origène et d'Augustin. Il est structuré autour de deux perspectives : l'une grecque et l'autre latine. C'est à travers une étude de la terminologie de l'âme dans les Saintes Ecritures, puis dans la conception grecque et latine que s'ouvre l'étude lexicale. Puis la démarche a été de partir de l'anima Christi à l'anima humana selon Origène, d'après le Peri Archôn, avec au coeur des interrogations la nature de l'âme, son identité, son union avec le Verbum Dei et la Sapientia Dei, son rapport avec l'Incarnation d'une part, et les sujets comme la nécessité de l'âme humaine pour le corps, sa préexistence et sa relation au salut y ont été abordés, d'autre part. Pour sa part, l'étude de l'âme chez saint Augustin s'appuie principalement sur les Dialogues philosophiques et les Confessions. Elle se limite au jeune Augustin et tente d'approfondir chez lui les terminologies de anima comme identité propre en questionnant son incorporéité, ses degrés et sa grandeur, son origine et son devenir sans oublier la question de son immortalité. L'étude s'achève avec le rapport de l'âme au péché. Un second volume traitera des enjeux théologiques de la notion de l'âme chez nos deux auteurs.