Objectif F. I. R. E.

Le guide complet pour rejoindre le mouvement FIRE et prendre sa retraite avant 40 ans Né dans les années 19990, le mouvement F. I. R. E - Financial Independence, Retire Early - consiste à vivre de manière frugale tout en travaillant et investissant énormément, dans l'optique de prendre sa retraite avant 40 ans. Le planificateur F. I. R. E est le premier guide illustré et interactif pour mettre cette philosophie en pratique. Ce livre accessible enseigne tout ce qu'il y a à savoir sur les économies strictes, les investissements intelligents, les dépenses conscientes et la vie durable pour assurer l'indépendance financière et mener une vie beaucoup plus simple et plus heureuse. Commencez à planifier votre vie future dès aujourd'hui et tirez le meilleur parti de votre revenu pour pouvoir vivre la vie de vos rêves.