Mystères à Versailles : Le diamant maudit

Les aventures de la Joconde à New York ! Mona Lisa doit quitter le musée du Louvre pour traverser l'Atlantique à la nage et venir en aide à une célèbre et mystérieuse amie new-yorkaise. Pour parvenir au bout de son odyssée, la Joconde pourra heureusement compter sur ses trois nouveaux amis : un ours, une petite sirène... et une vague !