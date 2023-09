Une marque indélébile

"C'est arrivé il y a un an, le 12 septembre 2021, avant mon arrivée dans le service. Les gars de l'école de police organisent chaque année une soirée de retrouvailles dans un bar du 9eme arrondissement. Même si je ne bois pas d'alcool, je m'y rends toujours. Je considere que ça fait partie de mon travail. On était jeudi soir, je sirotais un Coca Zéro, on discutait avec un collegue qui bosse a la Brigade des mineurs, un groupe sur scene interprétait des reprises d'Aerosmith et de Bon Jovi. Ce sont les seuls souvenirs que je conserve de cette nuit-la. Je me suis réveilléé dans ma voiture le lendemain matin, une immense barre a la tête. Et ce tatouage sur le dos. A part ça, le trou noir". 12 septembre 2023. Gabriel Goldman se réveille dans sa voiture, une vive douleur au niveau de l'omoplate. Impossible de se souvenir des dernieres heures qui viennent de s'écouler. De retour chez lui, il découvre sur son corps un tatouage. En cherchant a savoir ce qui lui est arrivé, il va vite comprendre que, partout dans le monde, d'autres que lui ont subi le même sort. Un enlevement. Le trou noir. Et quelques heures plus tard, une trace indélébile marquée sur le corps...