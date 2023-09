Le grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans

Votre bébé va pointer le bout de son nez ou est déjà arrivé, et vous vous demandez comment vous préparer, prendre soin de lui, calmer ses pleurs, l'accompagner dans son développement ? Comment vous organiser, survivre aux nuits sans sommeil et vivre votre maternité comme vous le souhaitez ? Pas de panique ! Marie Cao vous donne les outils nécessaires parmi lesquels piocher pour gagner en confiance, savoir répondre à tous les besoins de votre bébé, mieux le comprendre et créer un lien unique avec lui au fil de ses premières années, tout en vous facilitant la vie au quotidien ! Avec des pratiques issues du maternage proximal Peau à peau - Portage - Massage - Sommeil partagé - Allaitement - Diversification - Bain libre - Motricité libre - Signes avec bébé - Etc. Découvrez : - Le mode d'emploi pour prendre soin de vous et de votre bébé : sommeil, pleurs, alimentation, éveil, éducation... - Des conseils recueillis auprès d'expert·e·s en puériculture : pédiatre, sage-femme, psychologue, psychomotricienne... - Les clés pour une grossesse apaisée : accompagnement par une doula, accouchement sur-mesure... - Des astuces pour vous organiser et profiter sereinement : rééducation périnéale, post-partum, santé mentale, sexualité, lâcher-prise...