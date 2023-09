Ensemble(s)

Un livre-objet unique et modulable à destination des tout-petits, avec des pièces de puzzle à manipuler pour jouer, assembler et inventer des histoires à l'infini. Sur chacune des pièces, des personnages et des situations de la vie quotidienne qui invitent à former des ensembles, recréer sa famille ou en imaginer une autre, et cela autant que l'on veut. 16 pièces de puzzle, 32 personnages et plus de 4 000 possibilités ! Un album ludique et intelligent qui ne ressemble à aucun autre.