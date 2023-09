Ning et les esprits de la nuit

Chaque soir, au village, on allume des lanternes orangées pour chasser l'obscurité. Tout le monde a peur des esprits de la nuit, des monstres griffus et terrifiants. Ning, lui, est un petit garçon timide qui aurait plutôt peur des autres enfants. Il a tellement besoin de calme, qu'il décide de fuir. Il s'enfonce dans la forêt, s'endort et, à son réveil, fait la merveilleuse rencontre de l'un de ces esprits.