C'est meilleur quand c'est bon. 200 recettes

Dans ce livre, je vous donne mes recettes préférées. 165 recettes. Les meilleures des meilleures que j'ai jamais mangées. Je cuisine certaines toutes les semaines, d'autres deux fois par an, mais ce sont assurément des plats qui ont marqué mon palais. Il y a bien sûr les recettes du quotidien, car je n'achète jamais de plats tout prêts, mais le temps me manque souvent pour cuisiner longuement ; les recettes du dimanche qui peuvent être compliqueés ou faciles mais qu'on prend le temps de déguster et enfin celles des restaurateurs que nous avons filmés. Parfois pendant un déjeuner, une recette me marque tout particulièrement et après je ne cesse d'y penser. Je leur ai donc demandé de me les donner afin de les reproduire à la maison. J'ai beaucoup voyagé et j'aime les cuisines exotiques. Lors de mes reportages, j'ai rapporté des recettes que j'ai adaptées ensuite à nos goûts et aux produits disponibles en France. Tel est le cas des recettes dans ces pages. Tout ceci constitue ce que j'appelle mon Livre des recettes C'est meilleur quand c'est bon. C'est aujourd'hui aussi le vôtre. Cuisinez, savourez, vivez.