Sur la route avec toi Johnny

Août 1972, le grand jour est arrivé, elle va pouvoir aller à son premier concert de Johnny Hallyday, le projet fou de la Star, le "Johnny Circus"". Il lui faudra user de stratagèmes et compter sur le soutien de son ami Stef, Artiste ténor dans la même chorale qu'elle et grand fan de Johnny également. Elle était jeune. Arrivés tôt dans l'après midi, ils ont fait le tour du Village Johnny Circus et au milieu d'une allée, Annie s'est retrouvée face à son idole. A la fin du concert, Johnny s'est adressé à elle et lui a donné un "surnom" qu'elle gardera tout au long de ses 282 concerts, de 1972 au dernier des Vieilles Canailles, le 5 juillet 2017 à Carcassonne. Elle fait une promesse à Johnny, qui en est resté très ému. Annie, tout au long de ces pages, souhaite partager avec vous, avec ses "mots", les moments forts en concerts, le lien avec les fans tout au long des heures d'attente avant les concerts, les moments privilégiés hors concert, avec sa simplicité et son coeur d'une fan parmi les autres fans. Annie est également allée à la rencontre des proches de Johnny, Producteurs, Réalisateurs, Photographes, Chanteurs, Amis très proches pour échanger ensemble sur les deux personnalités "Johnny Hallyday" et "Jean Philippe Smet".