Etre soi avec l'autre

Pour contrer le sort et la maladie qui l'entravent, l'auteur jette sur le papier des volutes de mots. Sur la partition de sa vie, il tempère d'harmonie ce qui est chaos et doutes. Dans un vertige de rimes et de rythme, il permet à l'esprit de voler, détaché de l'angoisse des quotidiens brumeux. Un saut de l'ange sans filet.