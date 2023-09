Oublié de Dieu

Des Flandres à la région des Grands Lacs, en passant par Montréal et la Nouvelle- Orléans, le père Charles Lemagie est envoyé en 1854 aux Amériques pour répandre la foi. Bâtisseur d'écoles et d'églises, sa ligne de conduite n'est pas toujours en phase avec le clergé. Aumônier pendant la guerre de Sécession en territoire confédéré, mais sous le drapeau de l'Union, il subit la pression de l'Eglise. Ses missions sont mises à rude épreuve entre la théorie de son ministère et la dure réalité du terrain dans un contexte politico-religieux tendu.