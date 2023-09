Votre destinée révélée par la numérologie prédictive. Pour des réponses rapides, précises et datées

Michel, âgé de 68 ans, nous demanda s'il allait reprendre une activité professionnelle. Une analyse rapide des renseignements fournis par son identité (nom, prénom et date de naissance) nous a permis de répondre en moins de deux minutes : " Oui, Michel, tu vas reprendre une activité professionnelle, mais pour cela, tu devras partir à l'étranger après ton anniversaire. " Quelques semaines plus tard, Michel reçut un appel d'un ami installé à Abidjan qui lui proposait de l'associer dans une nouvelle affaire ! Voilà exactement le but de cette nouvelle méthode de Numérologie : arriver à déterminer les éléments personnels qui serviront à apporter rapidement une réponse précise et datée. Notre méthode, si elle est le fruit de notre expérience, comporte aussi des révélations apportées par notre Guide qui désirait que ce livre apporte au lecteur futur initié des notions jusquelà inédites.