Dai! 1. Livre de l'élève + cahier Premium

Dai ! est une nouvelle méthode d'italien à destination des grands adolescents et adultes. Elle s'appuie sur une approche actionnelle. Un ouvrage tout-en-un : le livre de l'élève et le cahier d'exercices en un seul volume, accompagné d'un grand nombre de ressources complémentaires disponibles gratuitement en ligne Une progression soigneusement construite pour préparer naturellement aux tâches finales Des situations de communications motivantes, variées et réalistes Des ressources et activités qui stimulent la réflexion interculturelle et la découverte culturelle Des documents authentiques qui permettent d'aborder des thématiques actuelles, de manière inclusive Des vidéos authentiques intégrées dans la progression didactique De nombreuses activités ludiques qui favorisent les interactions naturelles au sein de la classe Un travail de systématisation et de consolidation des acquis de grammaire et de lexique grâce à une large gamme d'exercices et de vidéos complémentaires