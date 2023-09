Inguinis Origines Tome 1 : A principio ad finem

Chrysanthe tient à son affranchissement et doit retrouver le précieux papyrus la liant encore à son maître. Mais c'est en fouillant dans les hautes sphères de la société romaine qu'on découvre souvent bien plus de choses qu'on ne le voudrait. C'est peut-être ça, le prix de la liberté ! Katia Even et Nicolas Guenet nous plongent une nouvelle fois dans une Rome antique sulfureuse et dangereuse avec ce deuxième opus où mystère, enquête policière, recons­titutions historiques et... scènes d'orgies romaines sont légion ! Chrysanthe tient à son affranchissement et doit retrouver le précieux papyrus la liant encore à son maître. Mais c'est en fouillant dans les hautes sphères de la société romaine qu'on découvre souvent bien plus de choses qu'on ne le voudrait. C'est peut-être ça, le prix de la liberté ! Katia Even et Nicolas Guenet nous plongent une nouvelle fois dans une Rome antique sulfureuse et dangereuse avec ce deuxième opus où mystère, enquête policière, recons­titutions historiques et... scènes d'orgies romaines sont légion !