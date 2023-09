La suivante 3

Les procédés d'automatisme, où le hasard propose des formes à l'esprit qui s'y mire, sont-ils une ouverture à l'altérité des profondeurs du psychisme ou bien plutôt, la porte ouverte à la cascade de stéréotypes que la culture a déjà déposés en nous ? Juan Camelo Esther Shalev-Gerz, The Shadow Ian Wallace, La thèse de la modernité et la crise de la représentation Juan Camelo, L'appareil érotique de Framed and Frame de Mike Kelley Damien Guggenheim, Non-lieux de Thomas Demand Pierre Sylvain Caron, La vie équivoque Suzanne Lafont, Jardin des modes Keren Cytter, Film expérimental (script)