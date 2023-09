Les guerriers élémentaires

Eolia, Hu Tu, Maeldan et Morgan ont un point commun singulier. Dans leur enfance, ils ont tous les quatre miraculeusement survécu à une catastrophe. Un traumatisme qui, contrairement à leur intime conviction, ne doit pas son issue extraordinaire à la chance. C'est ce qu'un homme étrange va leur expliquer l'année de leurs vingt ans. Ils sont en réalité tous les quatre des héritiers de pouvoirs élémentaires et ils vont devoir s'entraîner pour s'affronter au cours d'un tournoi séculaire. Mais dans quel but ?