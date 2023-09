La poudre aux yeux

Jacques Dumoustier est originaire de Brinbach, petite ville alsacienne typique qu'il a quittée pour vivre son rêve américain. Il s'y est hissé jusqu'au sommet, devenant le directeur puissant et extravagamment riche d'une banque. Mais l'argent ne protège pas d'une mort brutale, laissant dans le désarroi cette femme qu'il n'a pas épousée et cet homme, son bras droit, qui n'est pas officiellement son successeur. Dernière volonté du riche homme d'affaires, être enterré aux côtés de sa mère, ce que sa famille éloignée les Wurst et le notaire de Brinbach vont s'employer à exaucer. Seul problème, la tombe de sa mère est introuvable car cette dernière est toujours en vie et devient de fait l'héritière de la fortune colossale de ce fils absent depuis des décennies. Situation qui ne plaît ni aux proches de Jacques, ni à la famille Wurst potentielle héritière. Une mère perdue, une compagne enceinte, une famille peu recommandable, des milliards de dollars en jeu. Existe-t-il un cocktail plus explosif ?